16 января, 13:25

Общество
Врач Головчанская: современные дети болеют чаще из-за антипрививочников

Врач объяснила, почему современные дети болеют чаще, чем 10 лет назад

Фото: depositphotos/ilona75

Современные дети болеют чаще из-за антипрививочников, рассказала "Газете.ру" гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

Она объяснила, что так называемая прослойка привитых людей необходима для спокойной эпидемиологической обстановки – если большинство привито, инфекции сложнее найти новую жертву. В таком случае обычно болеют только те, кто оказался без защиты.

Кроме того, 10–20 лет назад детские коллективы постоянно "обменивались" микробами, когда, например, кто-то приходил в детский сад с соплями или успевал переболеть легкой формой скарлатины. Иммунитет укреплялся благодаря живому тренажеру.

Однако из-за увеличение числа антипрививочников и пандемия коронавируса внесли свои корректировки, оградив людей от общений. Помимо этого, вирусы получили возможность "прогуляться" туда, где их давно не было, из-за массовой миграции.

"И в итоге мы видим всплески болезней, которые вроде бы были почти забытыми: коклюш возвращается с осложнениями, корь снова пугает врачей тяжелыми случаями", – подчеркнула врач.

В то же время увеличивается количество детей с аллергиями. По словам гастроэнтеролога, в детстве представители взрослых поколений проводили много времени на улице, "прыгали по лужам и ели немытые яблоки". Современные же родители "стерилизуют" все до блеска, из-за чего иммунная система оказывается без привычных раздражителей.

"Где-то мы перегнули с чистотой, где-то недокрутили защиту вакцинами, а расплачиваться приходится детям", – заключила эксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что родителям следует проконсультироваться с врачом перед тем, как давать детям витамины, чтобы избежать гипервитаминоза. Он объяснил, что данное патологическое состояние возникает, когда организм получает больше витаминов, чем ему необходимо. В таких случаях их избыток не всегда используется, что может привести к вреду.

