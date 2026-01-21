В Ассоциации текстильщиков России рассказали, как подобрать одежду для прогулок в морозы

Эксперты рекомендуют скорректировать зимний гардероб из-за прогнозируемого резкого похолодания в Москве. Как отмечают врачи, переохлаждение организма часто происходит не вследствие экстремально низких температур, а из-за неправильно подобранной одежды.

Вице-президент Ассоциации текстильщиков России Ольга Драгунова посоветовала при выборе одежды для отрицательных температур отдавать предпочтение натуральным материалам, таким как шерсть и кашемир. Именно они обладают хорошей теплоизоляцией и воздухопроницаемостью.

