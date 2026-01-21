Синоптик Тишковец: в Москве нет условий для наблюдения северного сияния

21 января, 09:47Наука
Фото: ТАСС/AP/Mark Thiessen
В Москве нет условий для наблюдения северного сияния из-за пасмурной погоды в среду, 21 января. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик уточнил, что сейчас в столице минус 6,2 градуса, местами идет слабый снег.
"Видимость – более 10 километров. Ветер – северо-западный 2 метра в секунду. Влажность – 86%. Атмосферное давление – 751,6 миллиметра ртутного столба. Сильная магнитная буря", – написал Тишковец в своем телеграм-канале.
Северное сияние наблюдали жители ряда регионов России в ночь на вторник, 20 января. Наиболее яркими кадрами явления в соцсетях поделились жители Калининградской, Псковской и Ростовской областей, Краснодарского и Пермского края, а также Бурятии и Крыма.
Причиной сияний стала сильная вспышка на Солнце, после которой в космосе произошел выброс огромного количества солнечной плазмы. Она направилась к Земле на огромной скорости.
