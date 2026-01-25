"Новости дня": транспортный хаб "Курская" изменился после модернизации

Курский вокзал, которому в 2026 году исполняется 130 лет, перестал быть просто вокзалом для поездов дальнего следования. Сейчас это крупный городской хаб, где сошлись два центральных диаметра и три ветки метро. Ежедневно пассажиры совершают здесь почти 150 тысяч поездок.

За последние годы транспортный хаб "Курская" значительно изменился – специалисты обновили четыре платформы и построили две новые. Также завершилась реконструкция трех тоннелей, в том числе того, что ведет к исторической части города.

