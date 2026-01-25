Форма поиска по сайту

25 января, 05:20

Транспорт

"Новости дня": транспортный хаб "Курская" изменился после модернизации

"Новости дня": транспортный хаб "Курская" изменился после модернизации

Около 600 китайских автосалонов закрылись в России

11 новых станций открылись на Троицкой линии метро за 2 года

Изменения внесли в несколько маршрутов автобусов и электробусов в Москве

Маршруты автобусов и электробусов скорректировали на севере, западе и юге столицы

Пассажирам речных электросудов раздают бесплатные чай и угощения из-за мороза в Москве

Маршруты автобусов и электробусов изменились в некоторых округах Москвы

В Москве изменились маршруты 11 направлений автобусов и электробусов

Маршруты общественного транспорта изменились в 4 округах Москвы

Испытания первого в России беспилотного поезда начались в метро Москвы

Курский вокзал, которому в 2026 году исполняется 130 лет, перестал быть просто вокзалом для поездов дальнего следования. Сейчас это крупный городской хаб, где сошлись два центральных диаметра и три ветки метро. Ежедневно пассажиры совершают здесь почти 150 тысяч поездок.

За последние годы транспортный хаб "Курская" значительно изменился – специалисты обновили четыре платформы и построили две новые. Также завершилась реконструкция трех тоннелей, в том числе того, что ведет к исторической части города.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортгородвидео

