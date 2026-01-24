Форма поиска по сайту

24 января, 09:30

Происшествия

Новости регионов: тренер по футболу спас ребенка из горящего авто в Иркутске

Морозоустойчивый робот-пес разработан в Китае

Багажник автомобиля на ВДНХ полностью сгорел из-за взрыва пиротехники

Плохая погода привела к перебоям с электричеством в Мурманске

Автомобиль загорелся на проспекте Маршала Жукова в Москве

"Московский патруль": похититель уникальной коллекции картин задержан в Подмосковье

"Московский патруль": почти половина кроссовок на маркетплейсах оказалась подделкой

"Московский патруль": поджигатель релейных шкафов на железной дороге задержан в Москве

Коммунальщики потушили горящую машину в столице с помощью снега

Двое детей провалились под лед реки в Брянске

Тренер по футболу спас ребенка из горящего автомобиля в Иркутске. Мужчина заметил, что на стоянке спорткомплекса загорелся автомобиль. Внутри находился мальчик. Мать оставила семилетнего сына в заведенной машине, а сама ушла забирать его сестру с занятий в спортивной секции.

Полиция в Сочи нашла мужчину, который окунал детей в зимнее море. Он заявил правоохранителям, что это было закаливание. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина купает двоих детей в море. Температура воды там сейчас не превышает плюс 10 градусов.

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

