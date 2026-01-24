Новости регионов: тренер по футболу спас ребенка из горящего авто в Иркутске

Тренер по футболу спас ребенка из горящего автомобиля в Иркутске. Мужчина заметил, что на стоянке спорткомплекса загорелся автомобиль. Внутри находился мальчик. Мать оставила семилетнего сына в заведенной машине, а сама ушла забирать его сестру с занятий в спортивной секции.

Полиция в Сочи нашла мужчину, который окунал детей в зимнее море. Он заявил правоохранителям, что это было закаливание. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина купает двоих детей в море. Температура воды там сейчас не превышает плюс 10 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

