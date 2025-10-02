Новости регионов: прохожий спас школьницу от похитителя в подмосковной Балашихе

Прохожий спас школьницу от похитителя в подмосковной Балашихе. Неизвестный мужчина схватил ребенка за руку у продуктового магазина и попытался увести с собой. На крики девочки подошел молодой человек и помог ей.

Спасатели МЧС оказали помощь 4-летнему ребенку в Республике Тыва. Мальчик попытался пролезть между домами, которые стояли слишком близко друг к другу. Сделать этого ему не удалось, голова ребенка застряла. Сотрудники МЧС освободили мальчика.

Перестрелка в Дагестане попала на камеры видеонаблюдения. Двое мужчин вышли из машины, достали пистолеты и побежали в сторону предполагаемых оппонентов. После этого началась погоня и стрельба. В итоге троих доставили с больницу с огнестрельными ранениями.

