Новости

Новости

02 октября, 19:15

Происшествия

Новости регионов: прохожий спас школьницу от похитителя в подмосковной Балашихе

Новости регионов: прохожий спас школьницу от похитителя в подмосковной Балашихе

Автомобиль сбил людей на пешеходном переходе на улице Годовикова в Москве

"Вопрос спорный": россиянку, оставившую в аэропорте ребенка, лишили родительских прав

Строящийся ЖК "Нова" загорелся на западе Москвы

Движение на улице Годовикова восстановлено после ДТП

Автомобиль сбил людей на пешеходном переходе в Останкинском районе

Новости регионов: в Санкт-Петербурге задержали мужчин, потушивших Вечный огонь

Новости регионов: след ребенка нашли во время поиска пропавшей под Красноярском семьи

Росгвардейцы задержали мужчину, который повредил припаркованные автомобили в Москве

Водитель сбил охранника в аэропорту Шереметьево

Прохожий спас школьницу от похитителя в подмосковной Балашихе. Неизвестный мужчина схватил ребенка за руку у продуктового магазина и попытался увести с собой. На крики девочки подошел молодой человек и помог ей.

Спасатели МЧС оказали помощь 4-летнему ребенку в Республике Тыва. Мальчик попытался пролезть между домами, которые стояли слишком близко друг к другу. Сделать этого ему не удалось, голова ребенка застряла. Сотрудники МЧС освободили мальчика.

Перестрелка в Дагестане попала на камеры видеонаблюдения. Двое мужчин вышли из машины, достали пистолеты и побежали в сторону предполагаемых оппонентов. После этого началась погоня и стрельба. В итоге троих доставили с больницу с огнестрельными ранениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиярегионывидеоАлексей Лазаренко

