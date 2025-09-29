Форма поиска по сайту

29 сентября, 21:30

Альпинисты сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт в Адыгее

В Адыгее двое альпинистов сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт. По данным МЧС, один из туристов погиб, а другой травмирован и не может самостоятельно передвигаться.

Альпинисты шли в составе тургруппы из шести человек. К месту ЧП вертолетом доставлены спасатели и медик. Пострадавшего и погибшего эвакуируют в безопасное место, где уже находятся остальные участники группы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

