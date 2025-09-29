29 сентября, 21:30Происшествия
Альпинисты сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт в Адыгее
В Адыгее двое альпинистов сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт. По данным МЧС, один из туристов погиб, а другой травмирован и не может самостоятельно передвигаться.
Альпинисты шли в составе тургруппы из шести человек. К месту ЧП вертолетом доставлены спасатели и медик. Пострадавшего и погибшего эвакуируют в безопасное место, где уже находятся остальные участники группы.
