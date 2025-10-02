В Петербурге задержали двух подозреваемых в осквернении мемориала

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух мужчин по подозрению в осквернении мемориала на Марсовом поле, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Несколько дней назад, 30 сентября, в полицию города на Неве поступило сообщение о том, что на Марсовом поле неизвестные потушили Вечный огонь.

Как выяснили стражи правопорядка после изучения записей с камер видеонаблюдения, осквернение мемориала Великой Отечественной войны произошло ночью. Двое залили из бутылки Вечный огонь и скрылись. Была составлена ориентировка на их розыск, уточнили ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Следственные органы возбудили уголовное дело. По сообщению пресс-службы Следственного комитета России, председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о ходе расследования этого уголовного дела.

Ранее в Воронеже возбудили уголовное дело после видео с рэпом на братской могиле. Подросток встал на могильную плиту со списком погибших в Великой Отечественной войне, включил музыку и записал ролик.

