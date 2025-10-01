Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 13:15

Происшествия

Новости регионов: двое неизвестных потушили вечный огонь в Санкт-Петербурге

Новости регионов: двое неизвестных потушили вечный огонь в Санкт-Петербурге

Новости мира: российских туристов попросили воздержаться от посещения Мадагаскара

Авария с такси и каршерингом произошла на Профсоюзной улице в Москве

Новости регионов: автомобиль взорвался на трассе в Краснодаре

Сушильная машина взорвалась в квартире в подмосковном ЖК

Спасатели МЧС эвакуировали всех сорвавшихся с горы Фишт в Адыгее

Мотоциклист чуть не сбил пешеходов на Боровском шоссе

Около 60 человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах

Квартира загорелась в многоэтажке в Москве

Новости мира: мощный шторм обрушился на побережье Бакстона в Северной Каролине

Двое неизвестных потушили вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Ночью мужчины подошли к мемориалу и сначала пытались согреть руки около него. Через пару минут один из них достал бутылку и плеснул жидкость в огонь.

Ангар для хранения яхты и катеров вспыхнул в Нижнем Новгороде. Огонь охватил часть помещения, где были ремонтные работы по утеплению. Пожар удалось локализовать. Никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика