Новости регионов: двое неизвестных потушили вечный огонь в Санкт-Петербурге

Двое неизвестных потушили вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Ночью мужчины подошли к мемориалу и сначала пытались согреть руки около него. Через пару минут один из них достал бутылку и плеснул жидкость в огонь.

Ангар для хранения яхты и катеров вспыхнул в Нижнем Новгороде. Огонь охватил часть помещения, где были ремонтные работы по утеплению. Пожар удалось локализовать. Никто не пострадал.

