Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Венесуэле

Фото: depositphotos/vchalup2

Ученые зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,2 на территории Венесуэлы. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения был зарегистрирован в 24 километрах от города Мене-Гранде. Очаг при этом залегал на глубине 7,8 километра.

На момент публикации информации о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась в регионе.

Ранее землетрясение магнитудой 7,8 было зафиксировано в районе восточного побережья Камчатки. Местные власти объявили угрозу цунами. Все службы были переведены в режим повышенной готовности.

Кроме того, аналогичная тревога также была объявлена на Курильских островах. Спустя некоторое время угрозу цунами отменили. Сообщений о серьезных разрушениях во время землетрясения не поступало.