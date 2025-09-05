Новости мира: землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Эквадоре

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Эквадоре. О возможных пострадавших и разрушениях не сообщается.

Торнадо обрушился на северо-запад Японии. Особенно досталось городу Сидзуока. По данным местных СМИ, пострадали минимум 24 человека. Кроме того, стихия разрушила 40 домов и построек, а порывы ветра перевернули несколько автомобилей.

Сильные ливни с градом вызвали наводнения во Франции. Помимо этого, похолодало на 13 градусов. Улицы в нескольких городах превратились в реки, а движение по дорогам стало практически невозможным. Некоторые магазины затопило, в сотнях домов отключили электричество.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

