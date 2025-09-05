Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 22:30

Происшествия

Новости мира: землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Эквадоре

Новости мира: землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Эквадоре

"Московский патруль": питомцы знаменитостей оказались жертвами передержки в Подмосковье

"Московский патруль": робот-курьер и внедорожник столкнулись в Санкт-Петербурге

"Московский патруль": бордель, работавший под видом бани, закрыли в Подмосковье

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 сентября

Зоозащитница рассказала, в каких условиях содержались животные в питомнике под Чеховом

Уголовное дело возбуждено из-за жестокого обращения с животными на передержке в Чехове

Уголовное дело завели в Подмосковье после обнаружения "черной передержки"

Прокуратура проконтролирует расследование ДТП, в котором девушка сбила мать актрисы Шпицы

Задержанная Аглая Тарасова раскаялась в попытке провезти наркотики в Россию

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Эквадоре. О возможных пострадавших и разрушениях не сообщается.

Торнадо обрушился на северо-запад Японии. Особенно досталось городу Сидзуока. По данным местных СМИ, пострадали минимум 24 человека. Кроме того, стихия разрушила 40 домов и построек, а порывы ветра перевернули несколько автомобилей.

Сильные ливни с градом вызвали наводнения во Франции. Помимо этого, похолодало на 13 градусов. Улицы в нескольких городах превратились в реки, а движение по дорогам стало практически невозможным. Некоторые магазины затопило, в сотнях домов отключили электричество.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика