Новый дублер Алтуфьевского шоссе соединил районы Алтуфьевский, Бибирево и Отрадное

В Москве открыли новый дублер Алтуфьевского шоссе, который протянулся от Костромской улицы до Московского скоростного диаметра. Новый путепровод, соединяющий районы Алтуфьевский, Бибирево и Отрадное, позволил сократить время поездки между ними в среднем на 5 минут.

Как отметил автоэксперт Дмитрий Золотов, дорога обеспечивает экономию до 30 минут для поездок в северной части Москвы, повышая безопасность благодаря отсутствию светофоров и перекрестков. Также изменилась работа общественного транспорта: на маршрутах появились современные электробусы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.