11 ноября, 02:00

Мэр Москвы

"Новости дня": Сергей Собянин открыл два современных здания ОВД

"Новости дня": Сергей Собянин открыл два современных здания ОВД

В День сотрудника органов внутренних дел Сергей Собянин и начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов открыли новые здания отделов полиции в районах Южнопортовый и Северный. Мэр лично побывал в первом из них, где поздравил московских полицейских с профессиональным праздником.

По словам Собянина, московская полиция добилась отличных результатов в борьбе с преступностью. Он отметил, что по сравнению с 2010 годом общее число преступлений снизилось почти на 30%. Также в несколько раз уменьшилось количество наиболее опасных преступлений против жизни, здоровья и имущества москвичей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

