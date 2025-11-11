11 ноября, 02:00Мэр Москвы
"Новости дня": Сергей Собянин открыл два современных здания ОВД
В День сотрудника органов внутренних дел Сергей Собянин и начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов открыли новые здания отделов полиции в районах Южнопортовый и Северный. Мэр лично побывал в первом из них, где поздравил московских полицейских с профессиональным праздником.
По словам Собянина, московская полиция добилась отличных результатов в борьбе с преступностью. Он отметил, что по сравнению с 2010 годом общее число преступлений снизилось почти на 30%. Также в несколько раз уменьшилось количество наиболее опасных преступлений против жизни, здоровья и имущества москвичей.
Подробнее – в программе "Новости дня".