26 января, 08:00

Почти 80 дисциплин можно посетить в рамках проекта "Мой спортивный район" в Москве

Проект "Мой спортивный район" предлагает москвичам почти 80 различных спортивных дисциплин. Занятия организованы как для взрослых, так и для детей.

В рамках проекта можно сходить на катки во дворах, позаниматься зумбой на ВДНХ, оздоровительной гимнастикой, плаванием, покататься на роликах или сыграть в волейбол в комфортных спортзалах. Все тренировки проходят под руководством опытных тренеров, которые готовы помочь новичкам.

Полина БрабецЕгор Бедуля

