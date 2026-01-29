29 января, 07:30Политика
В России предложили ввести самозапрет на международные звонки
Еще один самозапрет хотят ввести в России. Обсуждаются ограничения на входящие международные звонки. Об этом сообщили в комитете Госдумы по информационной политике.
Поправки могут внести в закон о борьбе с телефонным мошенничеством. Именно аферисты часто звонят из-за рубежа, добиваясь перевода денег. Предлагается ввести полный запрет на международные вызовы без согласия абонента, который он потом при желании сможет снять.
