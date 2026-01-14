В России запустят механизм самозапрета на азартные игры для борьбы с лудоманией

В России запускают механизм самозапрета на участие в азартных играх и заключение пари. Он предназначен для людей, склонных к игровой зависимости. С 1 сентября 2026 года гражданин сможет добровольно внести себя в специальный государственный реестр через МФЦ или портал "Госуслуги".

После этого все легальные организаторы азартных игр обязаны будут проверять клиентов по этому реестру и не принимать от них ставки. Человеку из списка откажут в приеме ставок как в казино, так и в букмекерской конторе. Также для него будет действовать полный запрет на рекламный спам.

