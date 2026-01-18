Россиян призвали установить самозапрет на кредиты для защиты от мошенников

Самозапрет на кредиты стал одним из самых надежных способов защиты от мошенников. Через "Госуслуги" или МФЦ его поставили уже 20 миллионов человек.

Опция блокирует оформление потребительских займов, но на ипотеку или автокредит правило не распространяется. При самостоятельном обращении в банк предусмотрен "период охлаждения", позволяющий передумать и отказаться от сделки в течение 48 часов.

