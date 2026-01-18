18 января, 09:15Общество
Россиян призвали установить самозапрет на кредиты для защиты от мошенников
Самозапрет на кредиты стал одним из самых надежных способов защиты от мошенников. Через "Госуслуги" или МФЦ его поставили уже 20 миллионов человек.
Опция блокирует оформление потребительских займов, но на ипотеку или автокредит правило не распространяется. При самостоятельном обращении в банк предусмотрен "период охлаждения", позволяющий передумать и отказаться от сделки в течение 48 часов.
