Температурные "качели" ожидаются в Москве в ближайшие дни. В настоящее время столбик термометра остановился на показателе в минус 9 градусов. Однако днем похолодает до минус 13–14 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха будет напоминать "качели": ночью похолодает до минус 20 градусов, а днем воздух прогреется до минус 7 градусов. На этом фоне атмосферное давление будет выше нормы – 768 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

