17 января, 13:15

Общество

Температурные "качели" ожидаются в Москве в ближайшие дни

Желтый уровень опасности продлен в Москве до дня 17 января из-за тумана и изморози

В столичном регионе побит температурный рекорд

Московские школьники начнут получать оценки за поведение

Россияне пожаловались на долгий прием врачей

Пенсионерка из Домодедова готовится к установлению нового мирового рекорда

Парни-рейверы из Германии влюбили в себя россиянок

Диетологи рассказали, какой вид борща полезнее для организма

Минпросвещения разрешило школам вводить оценки за поведение

Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет до 729 тысяч рублей

Температурные "качели" ожидаются в Москве в ближайшие дни. В настоящее время столбик термометра остановился на показателе в минус 9 градусов. Однако днем похолодает до минус 13–14 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха будет напоминать "качели": ночью похолодает до минус 20 градусов, а днем воздух прогреется до минус 7 градусов. На этом фоне атмосферное давление будет выше нормы – 768 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

общество

