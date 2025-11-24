Эксперт Евстигнеев посоветовал начинать участие в тренде Raw Dogging Boredom с 2–3 минут

В Сети набирает популярность необычный челлендж Raw Dogging Boredom – "сырая скука", призывающий добровольно отказаться от всех гаджетов и развлечений на определенное время. Почему некоторым трудно даются такие "испытания" и чем полезен тренд, разбиралась Москва 24.

"Осознанная скука"

В интернете набирает популярность новый челлендж под названием Raw Dogging Boredom – "сырая скука", суть которого заключается в том, чтобы проводить 15 минут в полной тишине, отказавшись от телефона, музыки, книг и любых других внешних раздражителей. Как рассказали пользователи, такие регулярные ритуалы помогают снизить уровень тревожности, а также способствуют появлению новых идей и желаний. Причем некоторые случайно, а иногда специально устраивают себе подобный детокс.





пользовательница Сети Я однажды так сутки сидела. Это было намеренно и очень жестко! Больше всего мы боимся зайти в свою голову, разобрать ком мыслей. Мы делаем все, чтобы не оставаться наедине с собой.

"Я недавно с таким столкнулся, просто сидя в кафе за ужином. Зашел перекусить, выбрал небольшой столик в набитом заведении. Минут через 10 сел телефон, но так как я ожидал знакомого, попросил сотрудницу поставить устройство на зарядку на баре на полчаса. И вот эти полчаса были для меня открытием. Ощущение, будто тебя распирает от нехватки телефона, прям руки как цепные псы ищут его. <…> Ты сталкиваешься с обычным миром, будто в море без плавок. Так естественно, но неудобно и небезопасно вроде. Однозначно повторю это событие", – рассказал в соцсетях другой пользователь.

Автором тренда стал мужчина по имени Роуэн, который опубликовал видео, где он в течение часа не делает абсолютно ничего. Свой эксперимент молодой человек ускорил и выложил в формате 30-секундного ролика. В комментариях многие признавались, что не смогли досмотреть даже это видео до конца – настолько им было сложно концентрироваться. При этом другие пользователи шутили, что Роуэн "открыл для себя медитацию".

Сам автор челленджа признался, что ему действительно трудно сидеть без дела, однако такая практика помогла ему вернуть внимание и концентрацию. По словам Роуэна, раньше он постоянно пользовался телефоном во время еды, прогулок и даже посещения уборной, однако после начала экспериментов с "сознательным бездельем" постоянная потребность в гаджетах исчезла. На седьмой день молодой человек сообщил, что скука перестала его пугать: теперь он может спокойно откладывать смартфон и сосредотачиваться на действительно важных вещах.

Нужный дискомфорт

Мастер цигун Алексей Серебряков уверен, что практика откладывания телефона на 15 минут в день никак радикально не отразится на психологическом состоянии.

"Результат будет, если в целом брать гаджет лишь на полчаса в сутки, поэтому важно грамотно воспитывать детей, не внушая значимости техники", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Однако с ним не согласился психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев. По его словам, явление Raw Dogging Boredom на самом деле не является чем-то принципиально новым для психотерапии, но его спонтанное возникновение в виде массового тренда – крайне важный социальный и психологический симптом.

Эксперт отметил, что сегодня состояние покоя, "ничегонеделания" выступает как настоящий экстремальный челлендж.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Почему это так трудно? Ответ лежит в плоскости нейрофизиологии. Наш мозг, в частности его дофаминовая система вознаграждения, за последние 15–20 лет был систематически перепрошит короткими, быстрыми и легкодоступными стимулами. Лайки, небольшие видео, постоянные уведомления, бесконечная лента новостей – все это формирует сверхкороткие петли обратной связи.

Мозг получает микродозу дофамина и тут же требует следующую. Но когда это прекращается, начинается состояние, схожее с абстинентным синдромом, или своеобразной ломкой. Следовательно, возникает сильное желание взять телефон и что-то сделать.

"Первые 10–15 минут – это борьба не с силой воли, а с укоренившимися нейронными связями. Мозгу буквально дискомфортно, он не понимает, где его следующая "доза", – пояснил Евстигнеев.

При этом специалист почеркнул значимость челленджа.

"Это не просто тренд, а важная практика ментальной гигиены. Когда прекращается бомбардировка внешними стимулами, активируется так называемая сеть пассивного режима работы мозга (Default Mode Network, DMN). Вопреки названию, в этом режиме мозг ведет колоссальную внутреннюю работу. Он перестает обрабатывать внешние сигналы и начинает обрабатывать внутренние: систематизирует воспоминания, интегрирует полученный опыт, выстраивает планы на будущее и, что самое главное, обращается к нашему "я", – добавил эксперт.

Именно в этом режиме приходят инсайты, рождаются творческие идеи и происходит глубинная эмоциональная саморегуляция. Тот самый эффект "тишины в голове", о котором говорят участники тренда, – это результат того, что мозг наконец переключился с режима быстрого потребления на режим осмысления и "уборки", подчеркнул Евстигнеев.

По его мнению, это дает колоссальные преимущества для эмоционального здоровья: во-первых, снижается уровень хронической тревожности. Постоянный информационный шум держит нервную систему в состоянии легкой, но перманентной активации, готовности к реакции. При этом тишина позволяет парасимпатической нервной системе взять верх, что приводит к физиологическому расслаблению.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Во-вторых, улучшается контакт с собой. В потоке дел и информации некоторые часто игнорируют собственные чувства, желания, телесные сигналы. Оставшись наедине с собой, каждый вынужден их заметить. Это может быть неприятно поначалу – на поверхность могут всплыть подавленные эмоции или нерешенные проблемы, но это необходимый этап на пути к целостности.

В-третьих, начинается тренировка внимания и контроль воли.

Эксперт подчеркнул, что регулярная практика таких пауз – это профилактика эмоционального выгорания, депрессивных состояний и тревожных расстройств. Он посоветовал начинать с очень коротких интервалов, буквально 2–3 минут, внимательно прислушиваясь к своему состоянию. Вместо борьбы с мыслями можно мягко переключать внимание на дыхание или телесные ощущения, используя их как "якорь".

При этом не менее важно улавливать свои "красные флаги": если практика вызывает не облегчение, а нарастающую панику или душевную боль, ее следует немедленно прекратить. Любая мощная психотехника требует не только энтузиазма, но и разумной осторожности и глубокого уважения к собственной психике, заключил Евстигнеев.