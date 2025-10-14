Психолог Сурина: грусть в день рождения возникает на фоне старения и потери близких

Каждый пятый россиянин испытывает стресс в свой день рождения, показало исследование. При этом некоторые вообще не отмечают личный праздник. Почему возникают негативные чувства в такой день и как с ними справиться, разбиралась Москва 24.

Полное переосмысление

День рождения является стрессовым событием для 20% россиян, даже если в праздник они окружены вниманием. Такие данные были получены в ходе опроса одного из медиахолдингов, сообщил ТАСС.

По данным аналитиков, большинство респондентов (41%) не стремятся отмечать день рождения шумно и отдают предпочтение спокойному отдыху. Почти каждый шестой (17%) не празднует его вообще, а для 12% торжество возможно только при условии, что его организацию возьмут на себя другие. Лишь 10% опрошенных по-настоящему ждут свой знаменательный день.

Наиболее распространенным состоянием в этот день опрошенные назвали спокойные размышления о прожитом годе (35%). Чуть больше четверти (26%) считает дату рядовым событием, а каждый пятый (20%) ощущает благодарность в адрес близких за проявленное внимание. У 13% опрошенных поздравления, напротив, вызывают стресс, и только 6% именинников воспринимают эту дату как лучшую в году.





из исследования Для многих сложные чувства ко дню рождения сформировались с возрастом: 41% признались, что переосмысление праздника появилось после 40 лет, 11% – после 30. 9% перестали любить его со школы, 7% – после 25. У 18% отношение никогда не менялось, а 14% говорят, что с детства не любили этот день.

Кроме этого, почти половина (51%) россиян проводят день рождения за семейным ужином. Еще 11% предпочитают побыть наедине с собой, а 8% используют этот праздник как возможность для путешествия.

Опрос также затронул отношение к дню рождения на работе. Выяснилось, что 42% респондентов негативно относятся к офисным поздравлениям. При этом треть (33%) видит в них пользу для командного духа, 18% стараются не трудиться, а 7% готовы участвовать в поздравлениях, но без финансовых взносов.

"Ценность времени"

Грусть в день рождения часто связана с неоправдавшимися ожиданиями от жизни. Таким мнением с Москвой 24 поделилась психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

"Это происходит из-за нашей детской части, которая продолжает ждать, что праздник для нее создаст кто-то другой. Хотя жизненные обстоятельства часто не соответствуют этим изначальным установкам", – указала эксперт.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Также грусть в день рождения испытывают люди, живущие с установкой "должен" или "должна", ориентированные на внешние ожидания больше, чем на собственные потребности. При этом с возрастом проблема может усугубляться, если не решать внутренние конфликты. Суть в том, что люди, не следующие своим истинным желаниям, испытывают хроническую неудовлетворенность, которая особенно остро проявляется в день рождения.

Чтобы избежать плохого настроения и неприятных мыслей, специалист посоветовала принять свой возраст, осознав, что он никуда не денется. Также нужно взять ответственность за свою жизнь и понять, что даже в самых сложных обстоятельствах есть варианты выбора.

"Следует не только принимать жизненные ситуации, но и регулярно обращаться к себе с вопросом: чего я действительно хочу? Что для меня важно? Иногда проще пойти от противного – определяя, чего я точно не хочу", – порекомендовала психолог.

Она подчеркнула, что принятие возраста – это внимание к собственным потребностям и возможностям на каждом этапе жизни. Тем не менее некоторые периоды безвозвратно проходят, и эту потерю тоже важно "отгоревать".

"Ощущение счастья формируется здесь и сейчас – через самопознание, действия и развитие. Когда человек чувствует себя автором, а не жертвой обстоятельств, это значительно повышает удовлетворенность жизнью в любом возрасте", – указала Сулим.

При этом кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина в беседе с Москвой 24 рассказала, что грусть в день рождения нередко возникает после потери или старения близкого человека.

"Первые признаки такого состояния обычно появляются после 25–30 лет, а к 40 годам ощущение усиливается", – отметила специалист.





Ангелина Сурина кризисный психолог, НЛП-терапевт Этот период сопровождается переоценкой ценностей: приходит понимание краткости жизни, что контрастирует с юношеским максимализмом, который сопровождается ощущением собственного бессмертия. Первая серьезная потеря становится моментом взросления и началом придания ценности времени.

С биологической точки зрения склонность к грусти объясняется особенностями гормональной системы, объяснила эксперт.

"Кортизол (гормон стресса – Прим. ред.) вырабатывается постоянно, а дофамин и серотонин, которые отвечают за хорошее настроение, требуют дополнительной стимуляции. Поэтому людям проще сосредоточиться на негативе. При этом шутки о возрасте типа "мне уже 40, я старая" на самом деле отражают глубинный страх старости, смерти и потерь, который усиливается с годами", – отметила эксперт.

Для преодоления грусти она посоветовала сфокусироваться на достигнутых целях. В этом поможет подведение итогов года, а также планирование новых целей.

При этом негативный опыт тоже можно фиксировать и анализировать, чтобы извлечь уроки, но после этого его нужно отпускать. Регулярная фиксация достижений и постановка новых задач помогают сохранять психологическое благополучие и ощущение смысла жизни, заключила Сурина.

