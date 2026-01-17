Первый в России беспилотный поезд метро станет перевозить пассажиров в 2027 году

Первый в России беспилотный поезд метро начнет перевозить пассажиров в 2027 году. Владимир Путин и Сергей Собянин уже осмотрели экспозицию беспилотной техники в депо "Аминьевское".

Все автономные системы созданы по заказу столичного правительства. Это трамваи, катера и поезда Московского метрополитена. Беспилотный поезд будет проходить обкатку на Большой кольцевой линии (БКЛ) без пассажиров.

На первом этапе испытаний специалисты проверят ключевые системы управления: разгон, торможение и удержание скорости. За безопасностью будет следить автоконтроль, который сможет обнаруживать людей и посторонние предметы на путях.

Данные передаются в режиме реального времени в диспетчерский центр. В будущем система также сможет автоматически составлять график движения поездов.

