17 января, 23:30

Транспорт

Первый в России беспилотный поезд метро станет перевозить пассажиров в 2027 году

Москвичка рассказала о необычном водителе такси, который приехал к ней на вызов

Путин и Собянин осмотрели экспозицию беспилотной техники в электродепо "Аминьевское"

230 водителей задержаны за вождение в нетрезвом виде за неделю в Москве

"Новости дня": Госавтоинспекция проверила документы и экипировку курьеров на велосипедах

Заммэра Ликсутов рассказал про экскурсии на судостроительной верфи в Москве

"Москва едет": Максим Ликсутов – о планах на 2026 год

Рейд по выявлению нарушителей ПДД среди курьеров начался в Москве

Москвичи пожаловались на доставщиков еды на велосипедах

Первый в России беспилотный поезд метро начнет перевозить пассажиров в 2027 году. Владимир Путин и Сергей Собянин уже осмотрели экспозицию беспилотной техники в депо "Аминьевское".

Все автономные системы созданы по заказу столичного правительства. Это трамваи, катера и поезда Московского метрополитена. Беспилотный поезд будет проходить обкатку на Большой кольцевой линии (БКЛ) без пассажиров.

На первом этапе испытаний специалисты проверят ключевые системы управления: разгон, торможение и удержание скорости. За безопасностью будет следить автоконтроль, который сможет обнаруживать людей и посторонние предметы на путях.

Данные передаются в режиме реального времени в диспетчерский центр. В будущем система также сможет автоматически составлять график движения поездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортвидеоМария АнтроповаЕкатерина Кузнеченкова

