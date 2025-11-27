"Новости дня": Сергей Собянин открыл верфь для строительства инновационных электросудов

Сергей Собянин вместе с первым зампредом правительства России Денисом Мантуровым и помощником президента Николаем Патрушевым открыл новую судостроительную верфь. Она расположена в районе Нагатинский Затон напротив Южного речного вокзала.

На церемонии также был дан старт производству самых современных электросудов "Москва 1.0" и заложены их кили. Суда, вмещающие 56 пассажиров, предназначены для регулярных речных перевозок. Подробнее – в программе "Новости дня".

