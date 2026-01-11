Форма поиска по сайту

11 января, 13:00

Транспорт

"Новости дня": две трети московских трамваев получат беспилотные технологии

Туристы в Египте не могут вернуться домой из-за снегопада в Москве

Последствия снегопада в Москве отразились на туристах в Египте

Росавиация предупредила о возможных изменениях в расписании рейсов из-за снега в Москве

Выдачу багажа наладили в аэропорту Шереметьево

Собянин объявил об открытии первого городского зарядного хаба для электромобилей

Собянин рассказал о новинках московского транспорта в 2025 году

В Шереметьево наладили выдачу багажа пассажирам

Второй трамвайный диаметр планируют создать в столице

Движение поездов между станциями "Новокосино" и "Новогиреево" приостановили до 11 января

Скоро две трети московских трамваев получат беспилотные технологии. Сейчас по пяти городским маршрутам проходят испытания трамваи-лаборатории. Они собирают данные, чтобы будущие поездки были безопасными и комфортными.

С сентября в районе Строгино уже курсирует уникальный для страны полностью беспилотный трамвай с пассажирами. К концу 2026 года таких на линии будет уже 15. Особое внимание уделяется новейшим трамваям "Львенок-Москва".

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортгородвидео

