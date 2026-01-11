"Новости дня": две трети московских трамваев получат беспилотные технологии

Скоро две трети московских трамваев получат беспилотные технологии. Сейчас по пяти городским маршрутам проходят испытания трамваи-лаборатории. Они собирают данные, чтобы будущие поездки были безопасными и комфортными.

С сентября в районе Строгино уже курсирует уникальный для страны полностью беспилотный трамвай с пассажирами. К концу 2026 года таких на линии будет уже 15. Особое внимание уделяется новейшим трамваям "Львенок-Москва".

