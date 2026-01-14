Проверить легальность такси теперь можно на портале "Госуслуги"

Пассажиры такси в Москве теперь могут быстро проверить легальность перевозчика. На портале "Госуслуги" заработал специальный сервис для этого.

Для проверки достаточно навести камеру смартфона на QR-код, размещенный в машине, или вручную ввести номер автомобиля. Сервис предоставит официальные данные из реестра Минтранса, подтверждающие наличие у водителя лицензии на перевозку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.