03 декабря, 11:45

Более 2,5 км тоннелей метро проложили под водой в Москве с 2011 года

Более 2,6 километра тоннелей метро проложили с 2011 года под водой в Москве. Это тоннели Большой кольцевой, Солнцевской и Троицкой линий метрополитена. Их прокладывали под Москвой-рекой, Яузой, Очаковкой, Сетунью и Сетунькой.

Работы ведутся при помощи тоннелепроходческих механизированных комплексов диаметром 6 и 10 метров. Щит прокладывает тоннель круглого сечения, оставляя за собой готовый контур из сборных элементов.

транспортметрогород

