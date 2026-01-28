Мошенники в России придумали схему с неоплаченными штрафами ГИБДД

Мошенники в России придумали схему с неоплаченными штрафами за нарушение правил дорожного движения. Злоумышленник звонит жертве, представляется судебным приставом и сообщает о неоплаченном штрафе ГИБДД, за который уже начисляются пени.

Он предлагает в этом удостовериться, лично проверив информацию в учетной записи на "Госуслугах". Для этого человеку отправляется код в СМС-сообщении, который просят назвать. Через некоторое время гражданину звонит "работник ФСБ" и убеждает, что, сообщив код, он передал свои персональные данные мошенникам. Чтобы их обезвредить, ему предлагают срочно перевести все сбережения на "безопасный счет".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.