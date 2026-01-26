Форма поиска по сайту

26 января, 12:45

Мэр Москвы

Собянин: два новых пожарно-спасательных подразделения начали работу в ТиНАО

Два новых пожарно-спасательных подразделения начали работу в ТиНАО. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Теперь в Коммунарке действует отряд № 322, в составе которого 120 специалистов. В Щербинке приступил к дежурству отряд № 318 с 90 пожарными и спасателями.

Оба подразделения оснащены современной техникой, включая автоцистерны и автолестницы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

