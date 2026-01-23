Собянин рассказал, как студенты колледжей Москвы получают реальный опыт работы

Сергей Собянин посетил студенческий ресторан "Встреча друзей" на Воробьевых горах. Визит состоялся в преддверии Дня студента. Глава столицы пообщался с учащимися московских колледжей, которые проходят в заведении практику.

Мэр поддержал идею постоянной работы ресторана как полигона возможностей для студентов. Он высоко оценил мастерство начинающих кондитеров, отметив качество и красоту приготовленных ими десертов. Он также заявил, что подобную успешную практику стоит тиражировать и в других округах Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.