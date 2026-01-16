Собянин: более 105 км дорог построили и реконструировали в Москве за 2025 год

Свыше 105 километров автодорог возвели и реконструировали в Москве за 2025 год, заявил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Благодаря этому на карте города появились 18 новых транспортных сооружений. Это тоннели, эстакады, мосты и путепроводы. Кроме того, построили 27 пешеходных переходов.

Одним из крупнейших проектов стал участок улицы Ивана Франко от Житомирской улицы до улицы Герасима Курина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

