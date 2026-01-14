Сергей Собянин рассказал о планах строительства объектов здравоохранения

В Москве появится еще 52 объекта здравоохранения. Такими планами до 2028 года поделился Сергей Собянин в личном блоге. По его словам, это более 800 тысяч квадратных метров новых медицинских площадей.

Мэр подчеркнул, что предстоящей весной завершится строительство нового лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколкове. В медучреждении обустроят высокотехнологичные операционные, центры амбулаторной онкологической помощи и лечения опухолей костей и мягких тканей. В комплексе будут применять новейшие технологии диагностики, включая 3D-печать и биопротезы.

