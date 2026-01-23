"Московский патруль": взрывотехники Росгвардии отработали обезвреживание СВУ на учениях

Сотрудники инженерной службы Росгвардии отработали алгоритм обезвреживания подозрительного предмета. На учениях они применяли радиоблокираторы для подавления сигналов, служебных собак для поиска и современные досмотровые комплексы.

Специалисты используют эндоскопы для дистанционного осмотра предметов и беспилотники для разведки и доставки средств уничтожения. За прошлый год инженеры подразделения ОМОН "Пересвет" обнаружили и обезвредили 178 взрывоопасных предметов в Москве и области.

Подробнее – в программе "Московский патруль".