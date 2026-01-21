Новости регионов: катавшиеся на тюбинге дети провалились под лед в Брянске

В Брянске катавшиеся на тюбинге дети провалились под лед. По предварительным данным, 2 мальчика находились на берегу реки Десны и оказались в полынье. На льду остались их ватрушки и телефон одного из ребят. Сейчас на месте происшествия работают водолазы. Следственные органы, в свою очередь, уже возбудили уголовное дело.

Власти Камчатки оказались не в состоянии ликвидировать последствия сильного снегопада и обратились за помощью к правительству страны. Оказалось, что на полуострове не хватает необходимой техники для уборки снега. На отдельных дорогах удалось расчистить только одну полосу, а до тротуаров уборка и вовсе не дошла. По данным метеорологов, последний раз столь мощный снегопад на Камчатке наблюдался более 60 лет назад. Высота сугробов местами превышает несколько метров.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.