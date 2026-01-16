Форма поиска по сайту

16 января, 11:45

Происшествия

Новости регионов: жители Камчатки не смогли выйти из подъездов из-за циклона

Новости регионов: жители Камчатки не смогли выйти из подъездов из-за циклона

Прокуратура начала проверку после конфликта со стрельбой в Москве

Авария с участием автобуса произошла в Южной Корее

Новости мира: шторм вызвал сильные наводнения в Австралии

Полиция начала выяснять детали стрельбы, которая произошла в Москве 15 января

ДТП с участием грузовика произошло 20-м километре МКАД

Новости регионов: ДТП со школьным автобусом произошло в Архангельской области

В парке "Земля прайда" рассказали о состоянии львицы, изъятой у блогера в Москве

"Московский патруль": "Кислотный маньяк" подал апелляцию для снижения выплат жертве

Третьяковская галерея опровергла повреждение картины Карла Брюллова

Жители нескольких домов в Петропавловске-Камчатском не смогли выйти из подъездов из-за снега и переметов после самого сильного за 30 лет циклона. Горожане покидали дома через окна нижних этажей. На Камчатке введен режим ЧС муниципального масштаба, отменены автобусы, задержано большинство авиарейсов. Спасатели помогли одному из жителей добраться до больницы, протоптав тропу длиной 50 метров к снегоходу. Прокуратура города организовала почти 130 проверок по жалобам, связанных с устранением последствий метели.

Снегопады в Крыму наполнили водохранилища региона более чем на треть – около 56 миллионов кубометров воды. Этот запас поможет обеспечить жидкостью в летний период. При этом в водохранилищах восточной части Крыма, которые снабжают Керчь, Феодосию и Судак, воды все еще недостаточно.

Маршрутная "Газель" сгорела в Иркутской области. В салоне находились водитель и один пассажир, которые успели выйти из машины. По предварительным данным, они не пострадали. По словам водителя, причиной пожара мог стать хлопок под капотом автомобиля.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

