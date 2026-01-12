Новости регионов: школьный автобус столкнулся с погрузчиком в Челябинской области

Трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Челябинской области. Водитель врезался в погрузчик, который буксировал экскаватор. В автобусе находились 22 школьника в возрасте от 13 до 16 лет и 2 взрослых. По предварительным данным, травмы получили 2 мальчика и девочка. Пострадавших осмотрели в больнице и отпустили лечиться дома. Следователи возбудили уголовное дело по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.

Мощный циклон обрушился на Камчатку. Сильный ветер срывает крыши с домов и раскачивает автомобили. Спасательные службы заняты освобождением людей и техники, застрявших в снежных заносах на дорогах. Школы и предприятия перешли на удаленный режим работы. Дороги в зоне циклона закрыты, аэропорты не функционируют, задержаны в том числе рейсы из Москвы. Синоптики предупреждают, что погодные условия на Камчатке будут только ухудшаться.

Тем временем в Иркутске начали использовать новую скоростную технологию для уборки снега. В ее основе лежит использование специальной машины со скоростным отвалом, для которой медленная езда просто не имеет смысла. Для эффективной работы необходимо поддерживать скорость в диапазоне от 40 до 80 километров в час. Благодаря такой скорости снег отбрасывается на расстояние не менее 15 метров, что позволяет полностью очищать проезжую часть от снежных завалов. Для обеспечения безопасности в зоне проведения уборки устанавливаются предупреждающие знаки.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.