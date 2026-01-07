Посольство РФ на Шри-Ланке начало выяснять обстоятельства смерти россиянки

Посольство России на Шри-Ланке выясняет обстоятельства смерти 33-летней россиянки Ирины Кузнецовой. В конце декабря она обратилась к врачам с симптомами отравления, ей диагностировали лихорадку денге. Через 10 дней девушка скончалась.

В посольстве не подтвердили, что причиной смерти стала именно эта инфекция, однако врачи предупреждают, что повторное заражение денге значительно увеличивает риски и может привести к геморрагической форме с летальностью до 50%.

