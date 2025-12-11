Владелец иномарки не освободил дорогу машине скорой помощи в Звенигороде

Владелец иномарки не освободил дорогу машине скорой помощи во дворе жилого дома в Звенигороде. Даже на просьбу местных жителей он заблокировал двери и окна.

Спустя время водитель сдвинулся с места, но врачам пришлось бежать до подъезда, в котором ждала пациентка. Ей успели помочь. Теперь все детали инцидента будет выяснять полиция. За непропуск скорой ему грозит штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.