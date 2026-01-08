Смертельная авария унесла жизни четырех человек в Иркутской области

В Иркутской области произошла смертельная авария, унесшая жизни четырех человек. По предварительным данным, водитель внедорожника выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком.

После удара обе машины загорелись. В результате погибли водитель внедорожника и трое его пассажиров, двое из которых были несовершеннолетними. Водитель грузовика и еще один подросток из легкового автомобиля получили травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.