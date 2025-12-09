09 декабря, 22:15Происшествия
Заседание по делу о массовом заражении ботулизмом прошло в Москве
Заседание по делу о массовом заражении ботулизмом прошло в Люблинском суде Москвы. Речь идет о вспышке ботулизма летом 2024 года, когда сотни людей отравились салатом "Лобио" из сервиса доставки.
Следователи пришли к выводу, что фасоль, которой отравились сотни человек, а двое скончались, приготовил разнорабочий без специальной квалификации. На скамье подсудимых уже оказались четверо фигурантов.
