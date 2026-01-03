Новости мира: землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Мексике

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Мексике. Подземные толчки ощущались в штате Герреро, а также в столице и центральных районах страны. Многие жители вышли на улицы после сигналов сирен. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Желтый уровень опасности объявлен на Сицилии, где продолжает извергаться вулкан Этна. Из кратера произошел выброс лавы на высоту более 300 метров. Потоки начали стекать по склонам, при этом у подножья находятся несколько сел.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.