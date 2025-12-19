Новости мира: в Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

В Мексике зафиксирована повышенная активность одного из крупнейших и опаснейших вулканов страны – Попокатепетля. Он выбросил в атмосферу огромный столб пепла и газов. Вулкан расположен примерно в 50 километрах от столицы Мехико.

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin готовится к историческому запуску. Впервые в космос отправится человек, передвигающийся на инвалидной коляске. Пассажиром станет инженер Европейского космического агентства Микаэла Бентхаус.

