Отец блогера Айши рассказал о состоянии дочери после гибели ребенка при родах

Фото: vk.com/aisha2014

Отец блогера Айши, ребенок которой скончался во время домашних родов, заявил, что на физическом состоянии его дочери трагедия не отразилась. Об этом сообщает RT.

Он также рассказал, где его дочь нашла акушерку, которая принимала роды в домашних условиях.

"У меня свое мнение об этом", – заявил мужчина.

СМИ выяснило от источников, которые знакомы с ситуацией, что умерший во время родов ребенок пробыл некоторое время в воде.

"Она рожала в воду, акушерка ей обещала, что все будет хорошо, говорила, что принимала такие роды не раз. Некоторые родственники были против таких родов, но Айша никого не слушала", – рассказали инсайдеры.

В связи с этим было высказано предположение, что младенца "передержали" в воде, в результате чего он захлебнулся. По данным СМИ, в настоящее время блогер находится в шоковом состоянии. Она в больнице.

Точная причина смерти новорожденного будет определена по итогам экспертизы, в рамках которой специалисты установят, сколько времени малыш пробыл в воде. Семья готовится к похоронам ребенка. Дата траурной церемонии пока неизвестна.

Информация о смерти ребенка Айши спустя час после домашних родов появилась 14 декабря. Мальчик появился на свет в бассейне в квартире жилого дома в Москве.

По предварительным данным, он находился в воде около 30 минут, а примерно через час после рождения перестал дышать. Девушку госпитализировали. Однако сестра блогера опровергала эту информацию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о незаконном осуществлении медицинской деятельности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, женщина не является медработником, не имеет высшего образования и квалификации по акушерству и гинекологии. Однако она убедила роженицу, что владеет необходимыми навыками в этой сфере, поэтому согласилась принять роды.

Следствие также выяснило, что фигурантка ранее сопровождала женщин при беременности и родах. В СК добавили, что в ходе расследования также будет проверен центр, где она осуществляла руководство.

