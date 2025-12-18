Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 15:15

Происшествия

Отец блогера Айши рассказал о состоянии дочери после гибели ребенка при родах

Фото: vk.com/aisha2014

Отец блогера Айши, ребенок которой скончался во время домашних родов, заявил, что на физическом состоянии его дочери трагедия не отразилась. Об этом сообщает RT.

Он также рассказал, где его дочь нашла акушерку, которая принимала роды в домашних условиях.

"У меня свое мнение об этом", – заявил мужчина.

СМИ выяснило от источников, которые знакомы с ситуацией, что умерший во время родов ребенок пробыл некоторое время в воде.

"Она рожала в воду, акушерка ей обещала, что все будет хорошо, говорила, что принимала такие роды не раз. Некоторые родственники были против таких родов, но Айша никого не слушала", – рассказали инсайдеры.

В связи с этим было высказано предположение, что младенца "передержали" в воде, в результате чего он захлебнулся. По данным СМИ, в настоящее время блогер находится в шоковом состоянии. Она в больнице.

Точная причина смерти новорожденного будет определена по итогам экспертизы, в рамках которой специалисты установят, сколько времени малыш пробыл в воде. Семья готовится к похоронам ребенка. Дата траурной церемонии пока неизвестна.

Информация о смерти ребенка Айши спустя час после домашних родов появилась 14 декабря. Мальчик появился на свет в бассейне в квартире жилого дома в Москве.

По предварительным данным, он находился в воде около 30 минут, а примерно через час после рождения перестал дышать. Девушку госпитализировали. Однако сестра блогера опровергала эту информацию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о незаконном осуществлении медицинской деятельности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, женщина не является медработником, не имеет высшего образования и квалификации по акушерству и гинекологии. Однако она убедила роженицу, что владеет необходимыми навыками в этой сфере, поэтому согласилась принять роды.

Следствие также выяснило, что фигурантка ранее сопровождала женщин при беременности и родах. В СК добавили, что в ходе расследования также будет проверен центр, где она осуществляла руководство.

В Москве возбудили уголовное дело по факту гибели младенца после родов в бассейне

Читайте также


происшествия

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика