Обвинение предъявлено женщине по факту смерти младенца после родов в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

В Москве женщине, принимавшей роды, при которых скончался младенец, предъявили обвинение по двум статьям. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что обвинение было предъявлено по части 2 статьи 235 УК ("Незаконное осуществление медицинской деятельности"), а также по пункту "в" части 2 статьи 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По версии следствия, женщина 1965 года рождения, не имея медицинского образования и квалификации по акушерству и гинекологии, заверила местную жительницу в том, что владеет навыками родовспоможения, и согласилась принять у нее роды.

Вечером 13 декабря обвиняемая пришла к девушке в квартиру на улице Полины Осипенко, а 14 декабря приняла роды. Вскоре состояние новорожденного резко ухудшилось и несмотря на оказанную квалифицированную помощь, ребенок скончался.

Следствие установило, что фигурантка ранее сопровождала женщин при беременности и родах. В СК добавили, что в ходе расследования также будет проверен центр, где она осуществляла руководство.

"Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Савеловским районным судом города Москвы об избрании ей меры пресечения, связанной с ограничением свободы", – отметили в СК.

Ранее сообщалось, что у блогера Aisha Chigga (настоящее имя – Аиша Ракаева. – Прим. ред.) погиб новорожденный ребенок. По данным СМИ, он появился на свет в бассейне и был жив. При этом утверждалось, что младенец находился в воде около 30 минут, а примерно через час после рождения перестал дышать.

Девушка была госпитализирована, а позже сообщила, что в ее адрес начали поступать угрозы и хейт.