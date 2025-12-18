Внук актрисы Васильевой отдал мошенникам 360 тысяч рублей

Фото: телеграм-канал "Васильевы.live"

Внук звезды из фильма "Самая обаятельная и привлекательная" Татьяны Васильевой отдал 360 тысяч рублей мошенникам. Об этом рассказала его мачеха актриса Мария Васильева в своем телеграм-канале.

По ее словам, его шантажировали "сотрудники ФСБ". Все началось, когда актриса вместе с мужем была на гастролях. Мальчик заказал домой воду, после чего ему позвонили и попросили назвать четыре цифры из СМС. Подросток подумал, что это курьер, однако после этого он получил сообщение о том, что аккаунт на портале "Госуслуги" взломан, и номер телефона, по которому необходимо перезвонить.

После того как мальчик перезвонил, ему сказали, что со счетов родителей списаны деньги, которые переведены на Украину, из-за чего теперь им грозит тюрьма. С подростком также связались по видео и общались люди в форме, показывавшие удостоверение ФСБ. Более того, они убедили его ничего не говорить родителям.

В результате мальчик собрал все наличные деньги и передал их курьеру – молодой девушке, которая назвала кодовое слово. Однако после этого ему перестали отвечать в мессенджерах, и он осознал свою ошибку.

Пострадавшие обратились в полицию. По словам Васильевой, они хотели установить личность курьера, но та "профессионально скрыла" свое лицо от камер, поэтому подростка вызвали в отдел, чтобы составить фоторобот. Он описал очень молодую девушку азиатской внешности.

Актриса призналась, что ее пасынок тяжело переживает из-за случившегося, у него была истерика. Ребенок отдал все сбережения, отложенные на ремонт и новогодние праздники. Семья в растерянности, но старается друг друга поддерживать.

Ранее МВД предупредило о мошенниках, которые просят включить демонстрацию экрана – для этого они выдают себя за работодателей и просят сделать это во время "собеседования". Злоумышленник просит показать личные чаты, настройки конфиденциальности, активные сеансы, местоположение.

