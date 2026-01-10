Новости мира: туристический автобус загорелся на трассе в Бразилии

Туристический автобус загорелся прямо во время движения по трассе в Бразилии. Как сообщили местные СМИ, все 47 пассажиров успели вовремя выбраться. О пострадавших не сообщается, причина возгорания также пока не известна.

В польском зоопарке крошечный олень из рода мунтжаков устроил нападение на носорога. В брачный период, когда гормоны берут верх, даже у таких мелких животных характер становится сильнее инстинкта самосохранения. Для огромного носорога весом почти в 2 тонны все это превратилось в забавную игру. Он начал бегать и резвиться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.