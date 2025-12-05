Новости мира: самолет загорелся на взлетно-посадочной полосе в Бразилии

Самолет загорелся на взлетно-посадочной полосе в городе Гуарульюс в Бразилии. Пожар произошел на борту Airbus A320. По словам очевидцев, салон окутало едким дымом. На борту находилось около 180 человек. Пассажиров экстренно эвакуировали.

Спасатели смогли доставить продовольствие в изолированную деревню на острове Суматра в Индонезии. Сейчас туда можно добраться только на лодках. Ранее в стране произошло наводнение, которое вызвало целый ряд оползней. По данным индонезийского управления по борьбе со стихийными бедствиями, только в Западной и Северной Суматре и Ачехе погибло 836 человек.

Сугробы выше человеческого роста выросли на Камчатке. На полуостров обрушился мощный циклон. В некоторых районах движение транспорта парализовано. Застрявшие в сугробах автобусы и маршрутки откапывали лопатами и выталкивали вручную.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.