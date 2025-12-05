Форма поиска по сайту

05 декабря, 07:15

Происшествия

Новости мира: самолет загорелся на взлетно-посадочной полосе в Бразилии

Новости мира: самолет загорелся на взлетно-посадочной полосе в Бразилии

На Камчатке автомобили начали "тонуть" из-за ливня и снежного циклона

Жителей многоэтажки на Нижегородской улице чуть не отравил сосед

"Московский патруль": в Москве арестован повар, напавший на мужчину с трубой

"Московский патруль": задержан блогер и владелец элитного рехаба Антонов

Собака умерла под смех ветеринаров в московской клинике

Сотрудники ветклиники в Москве передразнивали хозяйку умирающего шпица

Движение затруднено на внутренней стороне МКАД из-за ДТП

Руководство ветклиники в Москве прокомментировало ситуацию с гибелью шпица

Хозяйка погибшего шпица намерена добиться запрета на работу ветеринаров клиники в Москве

Самолет загорелся на взлетно-посадочной полосе в городе Гуарульюс в Бразилии. Пожар произошел на борту Airbus A320. По словам очевидцев, салон окутало едким дымом. На борту находилось около 180 человек. Пассажиров экстренно эвакуировали.

Спасатели смогли доставить продовольствие в изолированную деревню на острове Суматра в Индонезии. Сейчас туда можно добраться только на лодках. Ранее в стране произошло наводнение, которое вызвало целый ряд оползней. По данным индонезийского управления по борьбе со стихийными бедствиями, только в Западной и Северной Суматре и Ачехе погибло 836 человек.

Сугробы выше человеческого роста выросли на Камчатке. На полуостров обрушился мощный циклон. В некоторых районах движение транспорта парализовано. Застрявшие в сугробах автобусы и маршрутки откапывали лопатами и выталкивали вручную.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

