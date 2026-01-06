Несколько серьезных аварий произошло на трассе М-11 в Ленинградской области

На трассе М-11 в Ленинградской области произошло несколько серьезных аварий, заблокировавших движение в сторону Москвы. На 558-м километре сначала столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

В этом ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека, также есть сообщения об одном погибшем. Позже на том же участке произошло второе происшествие с участием четырех легковых машин, двигавшихся в одном направлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.