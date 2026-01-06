Форма поиска по сайту

06 января, 17:30

Происшествия

Несколько серьезных аварий произошло на трассе М-11 в Ленинградской области

Несколько серьезных аварий произошло на трассе М-11 в Ленинградской области

Мужчину госпитализировали после катания на горке в Марьине

Новости мира: спецпосланник США и зять Дональда Трампа прилетели в Париж

Новости регионов: движение по трассе Ижевск – Сарапул в Удмуртии временно перекрыли

Блогер умерла после пластической операции в Москве

Автомобиль загорелся на Новорязанском шоссе в Подмосковье

Турагент обманула москвичей на 100 миллионов рублей и инсценировала свою смерть

Новости мира: в США вновь заговорили о возможной аннексии Гренландии

Медику предъявили обвинение по делу о смерти пациентки после операции

Новости мира: более 300 иностранных туристов заблокированы на йеменском острове Сокотра

На трассе М-11 в Ленинградской области произошло несколько серьезных аварий, заблокировавших движение в сторону Москвы. На 558-м километре сначала столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

В этом ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека, также есть сообщения об одном погибшем. Позже на том же участке произошло второе происшествие с участием четырех легковых машин, двигавшихся в одном направлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПрегионывидеоАлина Гилева

