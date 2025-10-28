Умер второй пациент хирурга Елагина из клиники Хайдарова

Второй пациент хирурга Ильи Елагина умер после проведенной операции. Врач клиники Тимура Хайдарова в прошлом году проводил бариатрию продюсеру Петру Гаврилову. После выписки мужчина почувствовал себя плохо, спасти его не удалось.

Тогда родственники погибшего обратились в полицию. Елагина и его ассистента отправили под домашний арест, затем – под подписку о невыезде. Летом в Сети появилась информация о том, что Елагин вернулся к работе, но уже в другой клинике.

