28 октября, 12:15

Умер второй пациент хирурга Елагина из клиники Хайдарова

Умер второй пациент хирурга Елагина из клиники Хайдарова

Второй пациент хирурга Ильи Елагина умер после проведенной операции. Врач клиники Тимура Хайдарова в прошлом году проводил бариатрию продюсеру Петру Гаврилову. После выписки мужчина почувствовал себя плохо, спасти его не удалось.

Тогда родственники погибшего обратились в полицию. Елагина и его ассистента отправили под домашний арест, затем – под подписку о невыезде. Летом в Сети появилась информация о том, что Елагин вернулся к работе, но уже в другой клинике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

