Новости мира: количество жертв после наводнений в Мексике выросло до 72 человек

Количество жертв после наводнений в Мексике выросло до 72 человек. Сильнейшие ливни привели к выходу рек из берегов, подтоплениям и оползням. Наибольшее число смертельных случаев зарегистрировано в восточных регионах страны.

Черногория собирается ввести визы для россиян. Это пообещал сделать ее президент, так как страна стремится вступить в Евросоюз. Визовые правила хотят привести в соответствие с европейскими.

Глава Пентагона Пит Хегсет пришел на встречу президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в галстуке в цветах российского триколора. Белый, синий и красный цвета присутствуют и на флаге США, однако на галстуке Хегсета они располагались в том же порядке, что и на российском триколоре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.