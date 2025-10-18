Форма поиска по сайту

Новости мира: количество жертв после наводнений в Мексике выросло до 72 человек

Волонтеры приостановили поиски 14-летнего зацепера в подмосковной Лобне

Уголовное дело возбудили после исчезновения 14-летнего зацепера в Лобне

Несколько автомобилей столкнулись на 78-м км МКАД

Московская школьница передела мошенникам более 1 млн рублей

Сильнейшие ливни вызвали наводнения в Испании

Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве

Власти Камбоджи и Мьянмы арестовали около 3,5 тысяч человек за связь со скам-центрами

Три человека пострадали при пожаре многоквартирном жилом доме в Новосибирске

Два человека пострадали в аварии на юго-западе Москвы

Количество жертв после наводнений в Мексике выросло до 72 человек. Сильнейшие ливни привели к выходу рек из берегов, подтоплениям и оползням. Наибольшее число смертельных случаев зарегистрировано в восточных регионах страны.

Черногория собирается ввести визы для россиян. Это пообещал сделать ее президент, так как страна стремится вступить в Евросоюз. Визовые правила хотят привести в соответствие с европейскими.

Глава Пентагона Пит Хегсет пришел на встречу президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в галстуке в цветах российского триколора. Белый, синий и красный цвета присутствуют и на флаге США, однако на галстуке Хегсета они располагались в том же порядке, что и на российском триколоре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

