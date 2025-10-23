Новости мира: 43 человека эвакуировали из-за наводнения в Тайбэе

В Тайбэе на Тайване продолжают бороться с последствиями рекордных дождей. Основной удар стихии пришелся на районы Вэньшань и Шилин. Из первого в ночь на 23 октября пришлось эвакуировать 43 человека из-за угрозы схода грунта на жилые дома. На данный момент там заблокировано движение на нескольких участках ключевых магистралей. Коммунальщики разбирают завалы. В историческом центре города частично обрушилась подпорная стена. Информации о пострадавших нет.

На севере Италии борются с последствиями наводнения. В горных районах и городе Каррара не прекращаются аномальные ливни, превысившие месячную норму, это привело к выходу рек из берегов. В самом городе затоплены улицы и здания, нарушена работа транспорта, проведена частичная эвакуация жителей. Власти приняли решение закрыть все учебные заведения. Ситуация осложняется оползнями в горной местности.

