23 октября, 08:00

Новости мира: 43 человека эвакуировали из-за наводнения в Тайбэе

Новости регионов: два человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Югре

Новости мира: Лувр открыли для посетителей после ограбления

Mercedes и автомобиль каршеринга столкнулись в Некрасовке

"Московский патруль": некроз развился у москвички после пластической операции

"Московский патруль": суд арестовал напавшего на росгвардейца в ТиНАО

Пассажир напал на контролера в московском трамвае

Новости региона: грузовик врезался в балку в Ростовской области

Два грузовика и семь легковых автомобилей разбились в ДТП на Домодедовском шоссе

В Тайбэе на Тайване продолжают бороться с последствиями рекордных дождей. Основной удар стихии пришелся на районы Вэньшань и Шилин. Из первого в ночь на 23 октября пришлось эвакуировать 43 человека из-за угрозы схода грунта на жилые дома. На данный момент там заблокировано движение на нескольких участках ключевых магистралей. Коммунальщики разбирают завалы. В историческом центре города частично обрушилась подпорная стена. Информации о пострадавших нет.

На севере Италии борются с последствиями наводнения. В горных районах и городе Каррара не прекращаются аномальные ливни, превысившие месячную норму, это привело к выходу рек из берегов. В самом городе затоплены улицы и здания, нарушена работа транспорта, проведена частичная эвакуация жителей. Власти приняли решение закрыть все учебные заведения. Ситуация осложняется оползнями в горной местности.

