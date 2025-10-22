Форма поиска по сайту

22 октября, 15:15

Происшествия

Новости региона: грузовик врезался в балку в Ростовской области

Два грузовика и семь легковых автомобилей разбились в ДТП на Домодедовском шоссе

Новости мира: Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Новости регионов: число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 145 человек

Подмосковные полицейские задержали мужчину, потратившего деньги с чужой карты

К поискам пропавшей на Пхукете москвички подключились местные правоохранители

Новости регионов: двух дельфинят вынесло на мель в Анапе

Новости мира: рейд иммиграционных агентов привел к хаосу и арестам в Нью-Йорке

Пенсионеру из Москвы грозит тюремный срок из-за подобранного на улице свертка

Пожар произошел в здании Белорусского вокзала в Москве

В районе города Шахты Ростовской области произошло ДТП. На трассе М-4 "Дон" ведут дорожные работы. Водитель грузовика двигался по трассе и врезался в балку перекрытия моста. От удара мужчина погиб на месте. Очевидцы заявляют, что самосвал двигался с поднятым кузовом. Правоохранители занимаются установлением причин.

В Красноярском крае произошел пожар на базе отдыха "Апартель". Пламя охватило несколько деревянных корпусов. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Из домов самостоятельно эвакуировались 90 человек. В пожаре пострадал работник отеля. Как сообщает прокуратура, предварительная причина пожара – короткое замыкание.

