Новости региона: грузовик врезался в балку в Ростовской области

В районе города Шахты Ростовской области произошло ДТП. На трассе М-4 "Дон" ведут дорожные работы. Водитель грузовика двигался по трассе и врезался в балку перекрытия моста. От удара мужчина погиб на месте. Очевидцы заявляют, что самосвал двигался с поднятым кузовом. Правоохранители занимаются установлением причин.

В Красноярском крае произошел пожар на базе отдыха "Апартель". Пламя охватило несколько деревянных корпусов. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Из домов самостоятельно эвакуировались 90 человек. В пожаре пострадал работник отеля. Как сообщает прокуратура, предварительная причина пожара – короткое замыкание.

